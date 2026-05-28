Do obowiązującego już celu co najmniej 55 proc. redukcji emisji netto do 2030 roku oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku doszedł nowy, wiążący punkt pośredni: 90 proc. redukcji emisji netto do 2040 roku względem 1990 roku. Dla firm nie jest to sygnał, że po 2030 roku presja regulacyjna, inwestycyjna i rynkowa będzie rosła, a koszt bezczynności może okazać się wyższy niż koszt transformacji.

Zielone ambicje

W debacie publicznej cel 2040 bywa przedstawiany jako kolejna odsłona „zielonych ambicji” Brukseli. To zbyt duże uproszczenie. Komisja Europejska argumentowała, że bez celu pośredniego na 2040 rok rośnie ryzyko inwestycyjne, niepewność regulacyjna i skłonność do odkładania decyzji modernizacyjnych. Z perspektywy biznesu oznacza to jedno: klimat przestaje być tematem wyłącznie raportowym, a staje się elementem planowania kosztów energii, zakupów, technologii i finansowania.

Nie jest to też punkt wyjścia od zera. Według Europejskiej Agencji Środowiska w 2024 roku unijne emisje netto były już szacunkowo o 37 proc. niższe niż w 1990 roku. To pokazuje, że transformacja już trwa, ale jednocześnie skala dalszej redukcji będzie wymagała znacznie głębszych zmian w przemyśle, budynkach, transporcie i systemie energetycznym. Innymi słowy, najłatwiejsza część procesu jest w dużej mierze za nami.

Nowy cel nie tworzy automatycznie jednej, wspólnej powinności dla każdej spółki. Będzie jednak przekładany na kolejne polityki sektorowe i instrumenty rynkowe. Już dziś wiadomo, że rdzeniem tego systemu pozostaje EU ETS, czyli mechanizm handlu uprawnieniami do emisji, obejmujący energetykę, przemysł, lotnictwo w Europie i transport morski. Jego konstrukcja jest prosta: unijny limit emisji maleje co roku, a cena emisji ma skłaniać do inwestycji w technologie niskoemisyjne. To właśnie dlatego biznes nie powinien patrzeć na cel 2040 w oderwaniu od rachunku ekonomicznego. Im bardziej ambitna ścieżka redukcji, tym większe znaczenie będą miały efektywność energetyczna, elektryfikacja procesów, własne źródła energii, kontrakty PPA, magazynowanie i wiarygodne dane emisyjne.

Dla wielu firm istotniejsze od samego celu 2040 będą skutki pośrednie. Po pierwsze, zmieni się logika inwestycyjna. Komisja wprost przedstawia Clean Industrial Deal jako plan jednoczesnej dekarbonizacji i reindustrializacji Europy, z naciskiem na przemysły energochłonne i czyste technologie. W tym samym pakiecie zapowiedziano m.in. działania na rzecz niższych kosztów energii, większego wsparcia dla dekarbonizacji przemysłu, uproszczeń w pomocy publicznej oraz preferencji dla zrównoważonych i odpornych produktów w zamówieniach publicznych. To ważna zmiana: transformacja ma być nie tylko kosztem zgodności z regulacjami, ale też kryterium dostępu do rynku i kapitału.

Po drugie, rośnie znaczenie mechanizmu CBAM, ale nie jest on już na etapie przejściowego raportowania. Okres przejściowy trwał od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 roku CBAM wszedł w fazę docelową, a importerzy towarów objętych mechanizmem wchodzą w reżim obowiązków finansowych związanych z emisjami wbudowanymi. Dla biznesu oznacza to, że przewaga konkurencyjna będzie coraz częściej zależeć nie tylko od ceny i jakości produktu, ale także od jakości danych emisyjnych, zdolności do ich weryfikacji oraz przygotowania łańcucha dostaw do nowych obowiązków.

Po trzecie, transformacja coraz wyraźniej wchodzi do sektorów dotąd słabiej objętych ceną emisji. ETS2 obejmie budynki, transport drogowy i dodatkowe sektory, ale na dziś punktem odniesienia nie jest już 2027 rok. W listopadzie 2025 roku uzgodniono przesunięcie pełnej operacyjności systemu na 2028 rok, a rozwiązanie to zostało następnie odzwierciedlone w znowelizowanym unijnym prawie klimatycznym, formalnie przyjętym 5 marca 2026 roku. Nie oznacza to jednak zamrożenia przygotowań. Obowiązki monitorowania i raportowania już się rozpoczęły, a UE utrzymuje sam kierunek zmian, korygując jedynie tempo wdrożenia.

Warto zauważyć, że wraz z ETS2 uruchomiono także instrument osłonowy. Społeczny Fundusz Klimatyczny ma w latach 2026–2032 zapewnić 86,7 mld euro wsparcia, finansowanego z ETS2 i wkładów państw członkowskich. Dla firm nie jest to detal socjalny, lecz ważny sygnał polityczny: Bruksela zakłada, że transformacja będzie kosztowna społecznie, ale zamierza te koszty amortyzować, a nie odwracać sam kierunek polityki.

Mocny wstrząs

Ten wątek jest dziś szczególnie istotny. Obecny konflikt wokół Iranu wywołał silny szok energetyczny, podbijając ceny ropy i gazu oraz zwiększając presję polityczną na działania osłonowe w Europie. To jednak moment, w którym warto oddzielić cel od narzędzia. Cel klimatyczny UE został właśnie wzmocniony: 5 marca 2026 roku Rada ostatecznie przyjęła znowelizowane prawo klimatyczne z wiążącym celem redukcji emisji netto o 90 proc. do 2040 roku względem 1990 roku. Dyskusja nie dotyczy więc tego, czy Unia odchodzi od dekarbonizacji, ale jak ograniczyć koszty przejścia w warunkach szoku cenowego.

Dlatego działania UE nie polegają dziś na likwidacji EU ETS, lecz na jego dostosowaniu. Ponadto Komisja rozważa zwiększenie podaży uprawnień z mechanizmów rezerwowych oraz łagodniejsze podejście do wygaszania darmowych uprawnień dla części przemysłu. Byłaby to korekta wewnątrz systemu, a nie odejście od niego. Krążące pogłoski, że przy wzroście cen energii UE porzuci cele klimatyczne albo zrezygnuje z ETS, nie znajdują dziś mocnego potwierdzenia w faktach. Znacznie bardziej prawdopodobne są punktowe interwencje mające ograniczyć presję kosztową, przy zachowaniu samego kierunku transformacji.

Dla biznesu wniosek jest dość twardy. Nowy cel klimatyczny UE nie oznacza, że każda firma jutro zapłaci więcej za emisje. Oznacza jednak, że zarządy mają coraz mniej przestrzeni, by traktować transformację jako temat odległy albo wyłącznie wizerunkowy. Najbardziej narażone będą przedsiębiorstwa energochłonne, firmy o wysokiej ekspozycji na paliwa kopalne, podmioty zależne od importu materiałów wysokoemisyjnych oraz te, które nie potrafią wykazać wiarygodnych danych środowiskowych w relacjach z klientami i finansującymi. Z kolei relatywnie zyskają organizacje, które wcześniej zbudują plan dekarbonizacji oparty na realnych CAPEX-ach, danych i odporności operacyjnej. Ta część jest oceną analityczną wynikającą z opisanych wyżej regulacji i trendów.

Najbliższe lata nie będą więc okresem prostego „zaostrzania celów”, lecz testem zdolności Europy do pogodzenia konkurencyjności, bezpieczeństwa i dekarbonizacji. Z punktu widzenia firm najrozsądniejsza odpowiedź nie polega dziś na sporze, czy transformacja nadejdzie, ale na ocenie, gdzie w modelu biznesowym powstają przyszłe koszty, a gdzie można zbudować przewagę. Cel 2040 jest ważny dlatego, że ustawia kierunek decyzji inwestycyjnych, regulacyjnych i zakupowych na wiele lat.

autor: Przemysław Oczyp, dyrektor Zarządzający ESG Advisors