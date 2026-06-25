Rzeczpospolita
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Transformacja energetyczna w sektorze MŚP

Transformacja energetyczna przez wiele lat była postrzegana głównie jako element polityki klimatycznej i temat zarezerwowany dla dużych firm przemysłowych lub sektora energetycznego.

Publikacja: 25.06.2026 13:30

Transformacja energetyczna w sektorze MŚP

Foto: shutterstock

Michał Kołek

Jednak dzisiaj coraz wyraźniej widać, że dla przedsiębiorstw także z sektora MŚP staje się ona przede wszystkim zagadnieniem strategicznym, który wpływa na konkurencyjność, odporność operacyjną oraz sposób zarządzania ryzykiem biznesowym. Rosnące koszty energii, niestabilność rynku, presja regulacyjna oraz oczekiwania partnerów biznesowych powodują, że energia elektryczna przestaje być wyłącznie kosztem działalności. Coraz częściej staje się strategicznym zasobem wpływającym na rentowność firmy, przewidywalność finansową i zdolność przedsiębiorstwa do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu gospodarczym.

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