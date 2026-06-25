Rzeczpospolita
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Finansowe skutki zmian klimatu

Dyrektywa CSRD zobowiązała największe spółki do ujawniania finansowych skutków ryzyk i szans klimatycznych. Jak wyglądają te wymogi, dlaczego ich pełne wdrożenie okazuje się trudne i czy pakiet Omnibus zmienia reguły gry?

Publikacja: 25.06.2026 13:32

Finansowe skutki zmian klimatu

Foto: Adobe Stock

Paweł Szalacha

Jeszcze kilka lat temu ryzyko klimatyczne traktowano przede wszystkim jako zagadnienie środowiskowe – ważne społecznie, ale odległe od danych finansowych raportowanych w bilansach oraz rachunkach zysków i strat. Takie podejście należy już do przeszłości. Ryzyko fizyczne – takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe, powodzie czy susze – może bezpośrednio zakłócać ciągłość operacyjną, uszkadzać aktywa lub ograniczać przychody. Ryzyko transformacyjne przekładać się może przykładowo na rosnące koszty uprawnień do emisji CO2, konieczność inwestycji w nowe technologie lub ryzyko utraty rynków zbytu dla produktów wysokoemisyjnych. Z drugiej strony zmiana klimatu otwiera nowe szanse: dostęp do tańszego finansowania dla projektów zielonych i ekologicznych, rosnący popyt na produkty niskoemisyjne czy oszczędności z poprawy efektywności energetycznej.

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