Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Odliczenie VAT wymaga wykazania wykonania usługi, nie jej niezbędności

Firma budowlana musi udokumentować, co rzeczywiście otrzymała w ramach kosztorysów, konsultacji czy wsparcia budowy i jaki jest związek tych wydatków z działalnością opodatkowaną. Nie musi jednak dowodzić, że bez doradcy inwestycja byłaby niemożliwa.

Publikacja: 14.10.2026 05:00

Odliczenie VAT wymaga wykazania wykonania usługi, nie jej niezbędności

Odliczenie VAT wymaga wykazania wykonania usługi, nie jej niezbędności

Foto: Adobe Stock

Reklama

Mariusz Korzeb

Spór o rozliczenie usług doradczych nie powinien sprowadzać się do pytania, czy przedsiębiorca budowlany mógł wykonać je własnymi siłami. Istotne jest przede wszystkim to, jaką usługę faktycznie otrzymał i czy pozostawała ona w związku z jego działalnością opodatkowaną.

Przykładem może być analiza rozliczenia robót dodatkowych. Spółka budowlana otrzymuje kalkulację, omawia z doradcą sporne pozycje i płaci za wykonaną usługę. W trakcie kontroli fiskus może jednak zapytać nie tylko o zakres świadczenia, ale również o powód skorzystania z zewnętrznego doradcy. Są to dwie odrębne kwestie. Pierwsza służy weryfikacji rzeczywistego wykonania usługi, druga dotyczy organizacji działalności przedsiębiorcy.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama