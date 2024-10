Jak wynika z raportu PwC Polska, tylko Bułgaria wyprzedza Polskę w niechlubnym rankingu czasu poświęcanego podatkom – tam potrzeba aż 441 godzin rocznie. W Estonii, która słynie z prostego systemu podatkowego, przedsiębiorcy spędzają na wypełnianiu obowiązków podatkowych zaledwie 50 godzin rocznie.

Przedsiębiorcy muszą też przeznaczać 2,4 proc. swoich obrotów na podatek dochodowy od osób prawnych tzw. CIT. W Unii Europejskiej tylko na Cyprze koszty są wyższe - wynoszą one 2,6 proc.

Wszystkiemu winny jest skomplikowany system podatkowy. Ekonomiści od lat apelują do rządzących o jego uproszczenie – na próżno. Cykliczny raport firmy Grant Thornton pokazuje, że choć nominalnie stawka CIT wynosi 19-proc., to rzeczywista efektywna stawka podatkowa wynosi średnio aż 30 proc. Tym samym jest dwukrotnie wyższa od 15-proc., która została przyjęta w UE w celu zapewnienia globalnego minimalnego opodatkowania grup wielonarodowych.

W 2014 r. efektywna stawka podatkowa zanotowała minimum na poziomie 17 proc., potem rosła do 2020 r., kiedy osiągnęła maksimum - 34 proc. Dwa kolejne lata dały nadzieję na przełamanie trendu, bo w 2021 r. stawka spadła do 33 proc., a w 2022 r. do 28 proc. Jednak stawka za 2023 r. znów wzrosła do 30 proc. jest o prawie 4 pkt proc. wyższa od średniej z ostatniej dekady. Jak podkreślają eksperci tak wysoka efektywna stawka podatkowa pomniejsza konkurencyjność polskich firm, ich zdolności inwestycyjne i atrakcyjność dla inwestorów.



Paweł Krupecki

O tym, że polski system podatkowy wymaga prawdziwej reformy, świadczą odległe miejsca zajmowane przez nasz kraj w rankingach najbardziej konkurencyjnych systemów. Według International Tax Competitiveness Index zajmujemy 33. miejsce na 38 analizowanych krajów.