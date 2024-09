Biorąc pod uwagę tryb wprowadzania procedury zgłoszeń wewnętrznych, wydaje się, że gotowy jej projekt powinien zostać skonsultowany ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami osób świadczących pracę najpóźniej do 17 września br., aby zaczęła obowiązywać od 25 września. Procedura ta wchodzi bowiem w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w organizacji. Konsultacje trwają zaś od 5 do 10 dni. Organizacja powinna więc mieć opracowaną procedurę nie później niż do 11 września br.