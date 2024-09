Czy szef może odmówić urlopu opiekuńczego?

- Pracownik pracuje w systemie równoważnym. Zgodnie z harmonogramem czasu pracy ma zaplanowaną pracę poniedziałek – piątek po 10 – 12 godzin dziennie. Jest to bardzo intensywny dla firmy okres. W połowie ubiegłego tygodnia złożył wniosek o urlop opiekuńczy na cały ten tydzień, uzasadniając go tym, że matce (z którą nie mieszka) pogorszył się stan zdrowia i musi jej pomóc. Czy możemy odmówić w związku z tym, że mamy intensywną pracę, z matką pracownika mieszka zaś jego siostra, która mogłaby się nią zająć? Jeżeli nie można odmówić, to czy wniosek pracownika nie jest zbyt obszerny? W tym tygodniu miałby przepracować 54 godziny, zaś 5 dni urlopu powinno objąć maksymalnie 40 godzin. – pyta czytelniczka.