Czy za dojazd do miejsca delegacji należy się wynagrodzenie?

- Pracuję na pełny etat w wymiarze 40 h tygodniowo. To praca biurowa. Sporadycznie muszę wyjeżdżać samochodem służbowym do klienta w różnych celach. Pracuję od poniedziałku do piątku od 7 do 15. Co w przypadkach, gdy:

- przychodzę do pracy na 7.00, zabieram samochód służbowy i wykonuję podróż służbową do klienta np. 3 h, więc jestem u niego o 10.00. Pracuję u niego do 14 .00 i rozpoczynam podróż powrotną, zatem w firmie jestem o 17.00.