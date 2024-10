Odpowiedzialność pracownika w razie kradzieży powierzonego mu mienia

Kodeks pracy przewiduje dwa reżimy odpowiedzialności materialnej pracowników: ogólny, zawierający znaczne ograniczenia odpowiedzialności pracowników, uregulowany w art. 114 – 122 k.p., oraz szczególny, znacznie surowszy dla pracowników, dotyczący ich odpowiedzialności za mienie powierzone, unormowany w art. 124 – 127 k.p.

Dla pracodawców korzystniejsze jest objęcie pracowników zasadami odpowiedzialności materialnej za powierzone im mienie, gdyż ma to wiele zalet w porównaniu z ogólnymi regułami dotyczącymi odpowiedzialność materialnej pracowników. Wynika to przede wszystkim z tego, że przy zastosowaniu odpowiedzialności za powierzone mienie, pracodawca, w razie procesu sądowego, zobowiązany jest jedynie do wykazania szkody i jej rozmiaru oraz udowodnienia, że szkoda powstała wskutek niezwrócenia powierzonego mienia lub niewyliczenia się z niego. Zwolniony jest za to od obowiązku dowodzenia, że szkoda powstała z winy pracownika.