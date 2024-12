Czy prawo do odprawy emerytalnej może powstać po ustaniu zatrudnienia?

- Byłem zatrudniony w zakładzie pracy od 1 listopada 2009 r. na pełny etat na czas nieokreślony. Od 2 października 2023 r. do 31 marca 2024 r. przebywałem na chorobowym (po tym, jak w pracy doszło na budowie do zdarzenia). Za okres od 1 kwietnia do 27 września 2024 r. otrzymałem świadczenie rehabilitacyjne. Z datą 5 lipca 2024 r. w dniu 10 lipca 2024 r. pocztą otrzymałem wypowiedzenie z pracy (zwolnienie bez wypowiedzenia). W dniu 12 marca 2025 r. kończę 65 lat. W chwili obecnej jestem dalej na zasiłku rehabilitacyjnym do dnia ukończenia 65 lat, tzn. do wieku emerytalnego. Czy w mojej sytuacji należy mi się odprawa od wypowiedzenia – zwolnienia w okresie ochronnym? Czy należy mi się odprawa emerytalna w sytuacji, gdzie jest to mój ostatni zakład pracy przed emeryturą, bo jestem na zasiłku rehabilitacyjnym i nigdzie nie pracuję od czasu wypowiedzenia? Jeżeli tak, to kiedy o nią należy wystąpić – już teraz, czy w wieku 65 lat po przyznaniu emerytury? – pyta czytelnik.