Członek zarządu nie może działać przez pełnomocnika

Funkcje członka organu spółki można sprawować jedynie osobiście. Uczestnictwo w zarządzie wymaga więc osobistego wykonywania wszelkich praw i obowiązków w zakresie prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania.

Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku składania oświadczeń woli w imieniu spółki. Fakt, że w imieniu spółki działa konkretna osoba fizyczna – członek jej zarządu, powołany i (najczęściej) ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS, zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego w obszarze reprezentacji spółki i dokonywania czynności prawnych z udziałem spółki w obrocie prawnym. Przyjęcie stanowiska odmiennego i aprobata dla swoistego delegowania kompetencji reprezentacji na pełnomocnika zarządcy nie dość, że nie daje się pogodzić z wymogiem osobistego sprawowania funkcji w zarządzie, to jeszcze prowadziłoby do tworzenia piętrowej struktury umocowania, która byłaby trudna do zweryfikowania i obciążona znaczącym ryzykiem.