Zadaniowy system czasu pracy jest jednym z bardziej elastycznych rozwiązań, jakie pracodawca może wdrożyć w organizacji. Jest oparty na realizacji określonych zadań, a praca nie jest wykonywana w ścisłych godzinach wynikających z harmonogramu czasu pracy (od – do). Taki sposób pracy jest często traktowany jako nienormowany system czasu pracy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Nie jest to jednak prawda. Obecne ustawodawstwo nie zna bowiem pracy bez norm określających limity zaangażowania pracownika.

System zadaniowy nie dla wszystkich

Zadaniowy system czasu pracy reguluje art. 140 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 kodeksu pracy.

Zadaniowy system czasu pracy nie może być zatem wdrożony na każdym stanowisku pracy. Musi za tym przemawiać rodzaj pracy, jej organizacja albo miejsce jej wykonywania. Chodzi przede wszystkim o takie prace, w których:

- nie da się dokładnie określić godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,

- kontrolowanie czasu poświęconego na realizację zadań jest utrudnione lub niemożliwe,

- praca odbywa się poza typowymi godzinami funkcjonowania zakładu,

- realizacja zadań zależy od zmiennych, trudnych do przewidzenia warunków,

- zapotrzebowanie na pracę pojawia się w nieregularnych odstępach czasu,

- kluczowe jest samodzielne zaangażowanie pracownika, a nie jego udział w zespole czy podległość bezpośredniemu nadzorowi.

Jak muszą być wyznaczone zadania?

Jak sama nazwa wskazuje, kluczem w tym systemie czasu pracy jest wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2016 r. (PK 25/15) zadania nie mogą być wyznaczane przez pracodawcę doraźnie, każdego dnia. Powinny wynikać z umowy o pracę albo z innych dokumentów określających czynności należące do obowiązków pracownika (np. z zakresu obowiązków, opisu stanowisk pracy). Tak opisane czynności powinny być skonkretyzowane, być czynnościami zamkniętymi i powtarzającymi się. Tylko w takim przypadku pracownik może samodzielnie organizować sobie pracę i ustalać rozkład czasu pracy, tj. wyznaczać początek i koniec dnia pracy z potencjalnymi przerwami w pracy.

W konsekwencji takiego wymogu najczęściej nie spełniają obowiązki wskazane w zakresie czynności pracownika – mają one bowiem charakter otwarty i trudno je uznać za skonkretyzowane zadania do wykonania.

W jednym z orzeczeń (wyrok z 15 listopada 2006 r., I PK 117/06) Sąd Najwyższy uznał, że nie sposób uznać za zadania w rozumieniu art. 140 kodeksu pracy następujących czynności przedstawiciela handlowego wskazanych w dokumencie określającym zakres odpowiedzialności tego pracownika: „realizacja wyznaczonego planu sprzedaży i strategii rozwoju dystryktu, prowadzenie szkoleń dla firm budowlanych i handlowych oraz obsługa targów i innych imprez, nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z biurami projektów, zbieranie informacji na temat inwestorów i grup inwestycyjnych, analizowanie sytuacji w dystrykcie, rozpatrywanie reklamacji i innych oraz „wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego”.

W praktyce dominuje nieco bardziej liberalne podejście, zgodnie z którym skonkretyzowane zadania mogę też wynikać z poleceń pracodawcy, które są rozwinięciem ogólnego zakresu obowiązków czy też rodzaju pracy określonego w umowie o pracę.

W konsekwencji w zadaniowym czasie pracy zatrudniani są w szczególności programiści, listonosze, inkasenci, poborcy skarbowi, programiści, projektanci, gospodarze domów i osoby sprzątające.

Konieczne porozumienie z pracownikiem

Kodeks pracy wymaga, aby pracodawca ustalił czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań po porozumieniu z pracownikiem.

Sformułowanie „po porozumieniu” nie jest zdefiniowane w przepisach. Biorąc pod uwagę to, że:

- decyzję o wdrożeniu zadaniowego systemu czasu pracy podejmuje pracodawca,

- pracodawca wskazuje zadania do wykonania w ramach ustalonego rodzaju pracy i

- pracodawca odpowiada za przestrzeganie norm czasu pracy,

„po porozumieniu” należy rozumieć jako po zasięgnięciu opinii pracownika. Nie jest tutaj wymagane porozumienie z pracownikiem, czyli wspólne uzgodnienie czasu wykonania zadania, a jedynie zwykła konsultacja (tak też uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 lutego 2008 r., II PK 148/07).

Odmienne uznanie oznaczałoby, że z jednej strony pracownik ma siłę sprawczą (może się zgodzić albo nie zgodzić), a z drugiej strony w ten sposób pracodawca przerzucałby część ryzyka ekonomicznego swojej działalności na pracownika (skoro strony razem, ale niepoprawnie ustaliły czas wykonania zadania i naruszyły normy, to czy pracodawca powinien za to odpowiadać?).

Zresztą uznanie „w porozumieniu” za konsultację ma charakter ochronny z punktu widzenia pracownika. To pracodawca ponosi bowiem konsekwencje niewłaściwego określenia czasu niezbędnego do wykonania danego zadania.

Brak ustalania czasu wykonania zadania jest najczęstszym błędem pracodawców (zaraz po niezasadnym wprowadzeniu zadaniowego systemu czasu pracy). Jest to element obligatoryjny tego systemu. Całkowity brak aktywności pracodawcy (kierownika) w tym względzie może zatem przekreślać skuteczne wdrożenie zadaniowego systemu czasu pracy.

Kierownicy a zadaniowy czas pracy

Co istotne, w tym systemie czasu pracy nie powinni pracować kierownicy, których głównym obowiązkiem jest zarządzanie podległym zespołem. Trudno bowiem mówić tutaj o skonkretyzowanym zadaniu, co do którego pracodawca i pracownik uzgadniają czas niezbędny do jego wykonania. Jest to przykład obowiązku otwartego, co wyklucza stosowanie tego systemu czasu pracy. Podobny charakter mają obowiązki kierownika wskazane w art. 212 kodeksu pracy. W przypadku kierowników ścisłe wyliczenie zadań i uzgodnienie czasu niezbędnego do ich wykonywania jest po prostu niemożliwe, a jest to kluczowy element pozwalający na wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy.

W konsekwencji kierownicy co do zasady powinni pracować w normalnym systemie czasu pracy. Stosowanie wobec nich zadaniowego systemu czasu pracy jest niezasadne i stwarza szereg ryzyk dla pracodawcy, szczególnie w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych. Tym większych, że wynagrodzenie kierownika jest najczęściej wysokie i tym samym ewentualne roszczenia z tytułu nadgodzin również mogą być wysokie.

Jednocześnie zapomina się, że kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych co do zasady nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (z pewnymi wyjątkami). Stosowanie zatem normalnego systemu czasu pracy z odpowiednią organizacją pracy i liczbą obowiązków wraz z wyłączeniem wynikającym z art. 1544 kodeksu pracy wystarczająco chronią pracodawcę przed ewentualnymi roszczeniami. Stosowanie zadaniowego systemu czasu pracy tylko pozornie wzmacnia pozycję pracodawcy w sporze z pracownikiem.

Czy w zadaniowym systemie obowiązują normy?

Wbrew stereotypom, zadaniowy system czasu pracy nie przewiduje nienormowanego czasu pracy. W tym systemie czasu pracy – tak jak w każdym innym – nadal obowiązują normy wskazane w art. 129 kodeksu pracy. Zresztą art. 140 kodeksu pracy wyraźnie wskazuje na konieczność uwzględniania przy ustalaniu czasu niezbędnego do wykonania zadań norm czasu pracy. Pracodawca musi zatem tak wyznaczać zadania, aby obiektywnie, tj. przy dochowaniu zwykłej w danych okolicznościach staranności i sumienności, można je było wykonać w ramach normy czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W konsekwencji, jeżeli zadania nie mogą być obiektywnie wykonane w powyższej normie, to każde jej przekroczenie będzie wiązało się z pracą w nadgodzinach i koniecznością jej rozliczenia – czy to dodatkowym wynagrodzeniem, czy też czasem wolnym. Przy czym to nie do pracownika należy decyzja o pracy w godzinach nadliczbowych w celu wykonania zadania. Jeżeli nie wynika to z ustaleń z pracodawcą, pracownik każdorazowo powinien uzyskać zgodę pracodawcy (przełożonego) na wykonywanie zadania ponad normę czasu pracy, tj. w nadgodzinach. Tylko taka praca w nadgodzinach będzie legalna z punktu widzenia rozliczania czasu pracy. Oczywiście taka zgoda nie musi być sformalizowana; w wielu przypadkach może mieć nawet charakter dorozumiany.

Kluczowym aspektem oceny czasu niezbędnego do wykonania zadania jest możliwość obiektywnego wykonania tego zadania w ramach normy czasu pracy. Jeżeli dochodzi do naruszenia normy ze względu na okoliczności subiektywne, tj. zależne od pracownika, to pracodawca nie ponosi konsekwencji w związku z naruszeniem normy, w szczególności nie musi płacić za nadgodziny, gdyż formalnie one nie powstają. Jeżeli zatem obiektywnie zadania można było wykonać w 6 godzin, a pracownikowi zajęło to 9 godzin, to praca w godzinach nadliczbowych nie ma miejsca.

W konsekwencji zadaniowy czas pracy nie polega na tym, że pracownik przychodzi do pracy, kiedy chce, pracuje ile chce, i opuszcza pracę, kiedy chce. Co prawda co do zasady sam ustala sobie godziny pracy związane z wykonywaniem zadań, ale wiążą go jednak przydzielone mu zadania, które determinują również wymiar jego czasu pracy.

Pojawia się przy tym pytanie, czy pracodawca może oczekiwać od pracownika, a wręcz mu narzucić, określone godziny wykonywania zadań? Jest to możliwe, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia organizacji pracy (np. praca pracownika zależy od wyników pracy innych pracowników albo vice versa) i narzucone godziny pracy nie ograniczają zbyt istotnie swobody pracy pracownika zadaniowego. Można zatem oczekiwać od pracownika, że większość zadań będzie wykonywana w godzinach od 10 do 15, ale już nie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Jak prowadzić ewidencję zadaniowego czasu pracy

Pracodawca nadal jest zobowiązany prowadzić dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy ewidencję czasu pracy, z wyjątkiem godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Chyba że pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych – wówczas w ewidencji taki czas trzeba zaznaczyć tak, by można go było rozliczyć. W pozostałym zakresie ewidencja prowadzona dla tych pracowników niczym nie różni się od ewidencji pracowników pracujących w innych systemach czasu pracy.

Pracownik nadal jest też zobowiązany potwierdzać swoją obecność w pracy – zgodnie z zasadami obowiązującymi u pracodawcy.

Wprowadzenie systemu zadaniowego

Zadaniowy system czasu pracy powinien zostać wprowadzony w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Te akty powinny wskazywać co najmniej na dopuszczalność stosowania tego systemu w organizacji. W praktyce często określają jednocześnie stanowiska pracy objęte tym systemem.

Można również zastrzec np. w regulaminie pracy, że objęcie danym systemem konkretnego pracownika należy do decyzji pracodawcy, która może być zakomunikowana np. w ramach harmonogramu czasu pracy. Możliwe jest również wprowadzenie tego rozwiązania w umowie o pracę, ale wówczas jego zmiana będzie wymagała aneksowania umowy.

Praca w porze nocnej w systemie zadaniowym

Samodzielne ustalanie przez pracownika godzin wykonywania pracy może powodować trudności w pogodzeniu tego systemu czasu pracy z wykonywaniem obowiązków w porze nocnej. Choć taka organizacja pracy jest jak najbardziej zgodna z przepisami, pojawia się kwestia zasadności wypłaty dodatku za pracę nocną. Dodatek przysługuje, jeśli wykonywanie pracy w porze nocnej wynika z polecenia pracodawcy lub specyfiki stanowiska. Jeżeli jednak praca nocna wynika wyłącznie z wyboru pracownika, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania dodatku.

Potencjalne roszczenia pracownika zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy

Roszczenia pracowników zatrudnionych w tym systemie czasu pracy są najczęściej związane z niewłaściwym wdrożeniem tego rozwiązania albo nakładaniem zbyt dużej liczby zadań, które obiektywnie nie mogły zostać wykonane w ramach norm czasu pracy i kreują pracę w godzinach nadliczbowych.

Ewentualną odpowiedzialność pracodawcy za pracę w godzinach nadliczbowych bada się na dwóch płaszczyznach.

Po pierwsze, pracownik musi wykazać, że ten system czasu pracy został zastosowany względem niego wadliwie. Przepis art. 140 kodeksu pracy wymaga bowiem, aby pracodawca ustalił czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm. Jeśli ta przesłanka została spełniona poprawnie, to godziny nadliczbowe nie powstają.

Dopiero w razie stwierdzenia, że pracodawca powierzył zadania, których obiektywnie nie można było wykonać w granicach norm, pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na ogólnych zasadach. Warto jednak podkreślić, że to na pracowniku dochodzącym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ciąży obowiązek precyzyjnego określenia rodzaju i wymiaru zadań, które wykonywał w wymiarze przekraczającym normalny czas pracy. Wynika to przede wszystkim z braku obowiązku po stronie pracodawcy prowadzenia ewidencji godzin pracy pracownika. Jednocześnie nie zwalnia to pracownika z obowiązku uzyskania zgody, nawet dorozumianej, na pracę powyżej norm.

Takie sprawy są trudne i czasochłonne. Dotyczą bowiem najczęściej sporego okresu (3 lat) i pracodawcy trudno jest odtworzyć całokształt relacji z pracownikiem. Nawet jeśli nadal są dostępne maile czy dokumenty, to ich analiza i ocena wiąże się z dużym nakładem sił. A jest on potrzebny, aby kwestionować twierdzenia pracownika.

Inne roszczenie, także związane z rozliczaniem czasu pracy, może obejmować kwestionowanie zasadności wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy wobec pracownika na danym stanowisku. Skuteczne zakwestionowanie tego systemu osłabia pozycję pracodawcy, gdyż należy uznać, że pracownik pracował w standardowym systemie czasu pracy, w którym nie uzgadnia się czasu niezbędnego do wykonywania zadań, a pracodawca jest zobowiązany prowadzić pełną ewidencję czasu pracy.

Z zadaniowego systemu wykluczy charakter obowiązków

Zadaniowy system czasu pracy nie może być zgodnie z prawem stosowany na następujących stanowiskach pracy:

1. pracownicy produkcji

- operatorzy maszyn na liniach produkcyjnych, gdzie czas pracy jest ściśle związany z harmonogramem produkcji,

- pracownicy obsługujący urządzenia wymagające stałej obecności i nadzoru w określonych godzinach,

2. pracownicy obsługi klienta

- konsultanci call center, którzy muszą pracować w określonych godzinach, dostosowanych do potrzeb klientów,

- pracownicy recepcji w hotelach lub biurach, którzy muszą być dostępni w określonym czasie.

3. pracownicy handlu

- kasjerzy i sprzedawcy w sklepach detalicznych, gdzie godziny pracy są ściśle związane z godzinami otwarcia sklepu.

- magazynierzy pracujący w określonych zmianach dostosowanych do logistyki,

4. pracownicy administracyjni

- sekretarze i asystenci biurowi, którzy muszą być dostępni w godzinach pracy biura, aby zapewnić bieżącą obsługę dokumentów i kontaktów,

- pracownicy urzędów, którzy obsługują interesantów w wyznaczonych godzinach,

5. pracownicy transportu i logistyki

- kierowcy komunikacji publicznej, których praca jest ściśle związana z rozkładami jazdy,

- dyspozytorzy, którzy muszą być obecni w określonych godzinach, by koordynować pracę zespołów,

6. pracownicy ochrony i służb ratunkowych

- ochroniarze, których zadania są związane z nadzorem nad obiektami w ustalonych godzinach,

- strażacy i ratownicy medyczni, którzy pracują w ramach z góry ustalonych dyżurów.

Zdaniem autora

Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Raczkowski

Zadaniowy system czasu pracy może być rozwiązaniem korzystnym zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, pod warunkiem że jest stosowany prawidłowo. Kluczowe jest precyzyjne wyznaczanie zadań i czasu niezbędnego do ich wykonywania z uwzględnieniem obowiązujących norm. Wdrożenie tego systemu wymaga także świadomości potencjalnych ryzyk i roszczeń, jakie mogą się pojawić w związku z jego niewłaściwym stosowaniem.