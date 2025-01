Co grozi pracodawcy, jeśli zatrudniony przez niego kierowca stracił prawo jazdy?

Minister Cyfryzacji wystąpił z inicjatywą wprowadzenia w pełni zautomatyzowanego systemu udzielania informacji pracodawcom o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów zatrudnianych przez nich kierowców. Już teraz szef powinien prześwietlić pracownika w Centralnej Ewidencji Kierowców. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada do jej wykonywania wymaganych kwalifikacji. Osoba kierująca pracownikami lub odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszczająca do pracy pracownika, który nie posiada odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu, może podlegać karze grzywny do 30 000 zł – jako sankcji za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad BHP.