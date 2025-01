Kiedy stres w pracy jest normą?

Pracodawca zapłaci za niezapisanie pracownika do PPK w terminie

Osoba zatrudniona, która nie ma jeszcze 55 lat, nie musi podejmować żadnych działań, aby pracodawca „zapisał” ją do PPK. Wystarczy, że ma wymagany do tego okres zatrudnienia. Jak obliczyć termin na „zapisanie” do PPK? Jakie konsekwencje grożą za niewykonanie tego obowiązku w terminie?