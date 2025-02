Uczestnik PPK ma wpływ na to, jak inwestowane są jego środki

Uczestnik PPK, który rozpoczyna oszczędzanie, zostaje automatycznie przypisany do funduszu zdefiniowanej daty (FZD) właściwego do jego wieku. Środki gromadzone na rachunkach uczestników są bowiem lokowane w fundusze, które różnicują poziom ryzyka w zależności od daty urodzenia uczestnika. W miarę zbliżania się uczestnika PPK do 60. roku życia, fundusz zmienia swoją politykę inwestycyjną w taki sposób, że w wartości jego aktywów maleje udział części udziałowej (o wyższym ryzyku inwestycyjnym, ale większym potencjale stóp zwrotu, obejmującej np. akcje), a zwiększa się udział części dłużnej (o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, ale też o niższym potencjale stóp zwrotu, obejmującej np. obligacje). Osiągnięcie przez fundusz zdefiniowanej daty oznacza moment, w którym struktura portfela osiąga tę o najwyższym udziale instrumentów finansowych ocenianych jako bezpieczne.