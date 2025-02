Grupowe wypowiedzenia zmieniające nie zawsze z procedurą zwolnień

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 16 kwietnia 2024 r. (II PSKP 1/23).

Pracodawca zmienił regulacje dotyczące premii dla całej grupy pracowników. W rezultacie dokonano wypowiedzeń zmieniających grupie ponad 30 pracowników. Pracodawca nie przeprowadził tzw. procedury konsultacyjno-informacyjnej wynikającej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników („ustawa o zwolnieniach grupowych”). Co istotne, żadne z wypowiedzeń zmieniających nie przekształciło się w wypowiedzenie definitywne, a więc zmienione warunki premiowe weszły w życie. Pomimo tego część pracowników złożyła do sądu powództwa o odszkodowanie z powodu naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów (tu wypowiedzeń zmieniających) poprzez brak przeprowadzenia procedury wynikającej z ustawy o zwolnieniach grupowych. Sądy I i II instancji przyznały rację pracownikom, wskazując, że w takim wypadku doszło do naruszenia przepisów. Pracodawca złożył do SN skargę kasacyjną, która została uwzględniona i zaskarżony wyrok został uchylony. Sąd Najwyższy orzekł, że brak przeprowadzenia procedury konsultacyjno-informacyjnej w takiej sytuacji nie uprawnia do otrzymania odszkodowania z powodu naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów.