Katarzyna Wójcik: W dziale kadr wcale nie musi być papieru

Jako osoba związana od lat z prasą drukowaną mam sentyment do papieru. Szelest kartek i zapach farby drukarskiej odchodzą jednak niestety do lamusa. Od dawna rośnie grupa odbiorców, którzy przenoszą się do sfery cyfrowej. Zmienia się model czytelnictwa.

Tak samo zmienia się też model pracy. Nie tylko dziennikarze przenieśli się z głośnych i tłocznych open space'ów do domowego zacisza. Według GUS zdalnie pracuje co dziesiąty Polak.