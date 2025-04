Kiedy szef może odwołać z urlopu wypoczynkowego?

Prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. Pracodawca ma obowiązek takiego urlopu udzielić, co do zasady w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Pracodawca może odmówić urlopu w terminie wskazanym przez pracownika