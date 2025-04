Kiedy żona może zażądać przelewu pensji męża?

Niejeden pracodawca spotkał się z sytuacją, w której małżonek pracownika zgłasza się do niego z prośbą o przekazywanie mu wynagrodzenia męża czy żony. Motywacje takich próśb są różne, chociaż zwykle leży u ich podłoża trwonienie środków na utrzymanie. Pracodawca nie może ulegać takim prośbom, jeśli współmałżonek pracownika nie popiera swojego wniosku żadnym dokumentem z sądu. Pochopna decyzja o wypłacie pensji na rzecz rodziny pracownika skończyć się może koniecznością dokonania jej po raz drugi - osobie zatrudnianej. Istnieją jednak legalne sposoby na to, by przelew z pensją został dokonany na konto współmałżonka.