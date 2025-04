Czy można zwolnić z pracy za mem?

Granica między życiem prywatnym a zawodowym staje się coraz bardziej rozmyta. Zdjęcia, filmy, komentarze czy memy publikowane w internecie mogą mieć wpływ na karierę zawodową pracownika, a nawet doprowadzić do utraty pracy. Powiedzmy sobie wprost- można kontrolować, co pracownicy publikują w sieci. Jakie są granice wolności słowa pracowników w internecie i kiedy pracodawca może zwolnić za aktywność online? Oto co na ten temat mówią polskie sądy.