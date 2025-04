Czy pracownik może obniżyć swoją wpłatę do PPK?

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi, co do zasady, 2 proc. jego wynagrodzenia. Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza 120 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie limit ten wynosi 5 599,20 zł), może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację obniżenia swojej wpłaty podstawowej – do nie mniej niż 0,5 proc. Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości, zadeklarowanej przez uczestnika, obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik złożył deklarację w tej sprawie, uwzględnioną przez podmiot zatrudniający. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.