Zgodnie z wynikami badań opinii publicznej zaledwie co trzeci Polak twierdzi, że skutecznie bronią one interesów pracowniczych. Prawnicy wyliczają zaś najczęstsze grzechy związków zawodowych. Lista jest długa. To między innymi brak dążenia do porozumienia, nielegalne akcje protestacyjne, wykonywanie zadań związkowych w godzinach pracy czy podawanie nieprawdziwych informacji o liczebności organizacji w celu uzyskania większych korzyści. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Jakie są najczęstsze grzechy związków zawodowych?”.

Szkoda, że w społecznej świadomości funkcjonuje obraz związkowca – nieroba w kraciastej koszuli, a dla części pracodawców związek zawodowy to piąte koło u wozu. Trudno oceniać, na ile związkowcy przyczynili się do powstania stereotypów na ich temat. Włączenie pracowników w procesy decyzyjne pozwala jednak znaleźć rozwiązania, na które trudno wpaść menadżerom, często znającym realia produkcji tylko ze szkoleń. Zwiększenie roli zatrudnionych w codziennym funkcjonowaniu firmy może też zapewnić ich zaangażowanie i lojalność, a w rezultacie – konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warto więc wykorzystać potencjał, który kryje się w związkowości. Wskazówki, jak to zrobić, można czerpać z doświadczeń innych państw - Włoch, Wielkiej Brytanii czy przede wszystkim – Niemiec.

