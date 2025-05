Jakie są najczęstsze grzechy związków zawodowych

W codziennej współpracy ze związkami zawodowymi istotne znaczenie ma transparentność i dążenie do wspólnego celu, jakim jest dobro pracowników i sprawne funkcjonowanie organizacji. Zdarza się jednak, że niektóre organizacje związkowe w swojej działalności korzystają z przepisów w sposób, który może budzić wątpliwości co do intencji. Bywa, że głównym motywem działania staje się ochrona przywilejów lub blokowanie zmian, które z perspektywy pracodawcy są uzasadnione i potrzebne. Czasami działalność związkowa jest też wykorzystywana do realizowania celów osobistych, także o charakterze politycznym, co może prowadzić do budowania kapitału niezwiązanego bezpośrednio z interesem pracowników.