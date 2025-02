Jeśli związek zawodowy nie przekazał w styczniu danych, pracodawca może przestać z nim współpracować

10 stycznia i 10 lipca każdego roku upływa termin na przedstawienie pracodawcy informacji co do liczebności zakładowej organizacji związkowej. Zobowiązanie wynika z treści przepisu art. 251 ustawy o związkach zawodowych (dalej: uzz), który nakazuje organizacjom związkowym przedstawianie informacji o liczbie swoich członków co sześć miesięcy (według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie). Pierwsza informacja powinna zostać przedstawiona w terminie dwóch miesięcy od dnia utworzenia organizacji związkowej. Przepisy nie wymagają natomiast wskazania dodatkowych informacji na temat osób zrzeszonych w danej organizacji związkowej, np. podania ich nazwisk. Kwestię tę rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 2 lutego 2012 r., II SA/Wa 2333/11 stwierdzając, że pozyskanie przez pracodawcę imiennej listy członków związku zawodowego nie tylko nie znajduje podstawy prawnej, ale stanowiłoby naruszenie zasady celowości i adekwatności danych.