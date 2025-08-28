Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Zgon pracownika w drugim miesiącu po urlopie bezpłatnym – jak ustalić wysokość odprawy?

Przy liczeniu odprawy pośmiertnej zastosowanie mają przepisy regulujące zasady naliczania ekwiwalentu urlopowego.

Publikacja: 28.08.2025 05:20

Zgon pracownika w drugim miesiącu po urlopie bezpłatnym – jak ustalić wysokość odprawy?

Zgon pracownika w drugim miesiącu po urlopie bezpłatnym – jak ustalić wysokość odprawy?

Foto: Adobe Stock

Bogdan Majkowski

Pracownik zmarł na zawał w drugim miesiącu po powrocie z czteromiesięcznego urlopu bezpłatnego. Jak ustalić wysokość odprawy pośmiertnej, jeżeli osoba ta otrzymywała wynagrodzenie określone stawką godzinową oraz stały dodatek mistrzowski? – pyta czytelnik.

Przy naliczaniu wspomnianej odprawy pracodawca powinien stosować się do zasad obowiązujących przy ekwiwalencie urlopowym, uwzględniając fakt pobytu pracownika na urlopie bezpłatnym. Powszechne prawo do odprawy pośmiertnej wprowadza art. 93 kodeksu pracy, zgodnie z którym przysługuje ona w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Granica między bezpłatnym pozostawaniem w kontakcie z pracodawcą a płatnym dyżurem bywa płynna.
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Wolny czy niewolny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Masowe zwolnienia pod szczególną ochroną
Kadry i Płace
Masowe zwolnienia pod szczególną ochroną
Nie tak łatwo zawrzeć porozumienie zmieniające
Kadry i Płace
Nie tak łatwo zawrzeć porozumienie zmieniające
Jak zapewnić ciągłość pracy, nie narażając się na dodatkowe koszty?
Kadry i Płace
Jak zapewnić ciągłość pracy, nie narażając się na dodatkowe koszty?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Zwolnienia na załatwienie spraw prywatnych nie można odpracować dowolnie.
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Odpoczynek wbrew woli pracownika
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama