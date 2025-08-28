Zgon pracownika w drugim miesiącu po urlopie bezpłatnym – jak ustalić wysokość odprawy?

Pracownik zmarł na zawał w drugim miesiącu po powrocie z czteromiesięcznego urlopu bezpłatnego. Jak ustalić wysokość odprawy pośmiertnej, jeżeli osoba ta otrzymywała wynagrodzenie określone stawką godzinową oraz stały dodatek mistrzowski? – pyta czytelnik.

Przy naliczaniu wspomnianej odprawy pracodawca powinien stosować się do zasad obowiązujących przy ekwiwalencie urlopowym, uwzględniając fakt pobytu pracownika na urlopie bezpłatnym. Powszechne prawo do odprawy pośmiertnej wprowadza art. 93 kodeksu pracy, zgodnie z którym przysługuje ona w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.