Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Nie tak łatwo zwolnić wiecznie nieobecnego pracownika

Uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika ze względu na długotrwałą absencję chorobową budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Na co powinni uważać pracodawcy?

Publikacja: 25.09.2025 05:00

Nie tak łatwo zwolnić wiecznie nieobecnego pracownika

Nie tak łatwo zwolnić wiecznie nieobecnego pracownika

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Gospodarowicz, Aleksandra Homołko

SPIS TREŚCI

  1. Kiedy bez ryzyka zwolnić?
  2. Maksymalny okres ochrony
  3. Przerwa w niezdolności do pracy
  4. Zasady współżycia społecznego

Z uwagi na coraz częstsze absencje chorobowe zatrudnionych, pracodawcy chętniej i śmielej sięgają po rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 k.p. Przepis ten, który przyznaje pracodawcy uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika ze względu na długotrwałą absencję chorobową, od dnia wejścia w życie budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, zarówno wśród stron stosunku pracy, jak i sądów. W praktyce ujawnia się wiele problematycznych kwestii, które nie wynikają z brzmienia tego artykułu. Co więcej, sama literalna ich interpretacja może prowadzić do wniosków sprzecznych z wnioskami formułowanymi przez orzecznictwo. Judykatura nie tylko dokonuje wykładni przepisów w tym zakresie, ale wyznacza granice stosowania art. 53 k.p., co rodzi kolejne pytania i budzi wątpliwości w praktyce obrotu prawnego.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Nie tak łatwo zwolnić pracownika ze względu na długotrwałą absencję chorobową
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Chorzy na pracę
Urlop wypoczynkowy za 2024 r. powinien zostać udzielony najpóźniej do końca września 2025 r.
Kadry i Płace
Co grozi za niewykorzystanie zaległego urlopu?
Jaki sposób zatrudnienia członka zarządu jest najkorzystniejszy?
Kadry i Płace
Jaki sposób zatrudnienia członka zarządu jest najkorzystniejszy?
Jak uniknąć błędów przy wdrażaniu dyrektywy o przejrzystości płac?
Kadry i Płace
Jak uniknąć błędów przy wdrażaniu dyrektywy o przejrzystości płac?
Wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technicznych do ewidencjonowania czasu pracy wymaga szczególn
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Technika kontra ochrona
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama