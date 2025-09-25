Nie tak łatwo zwolnić wiecznie nieobecnego pracownika

Z uwagi na coraz częstsze absencje chorobowe zatrudnionych, pracodawcy chętniej i śmielej sięgają po rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 k.p. Przepis ten, który przyznaje pracodawcy uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika ze względu na długotrwałą absencję chorobową, od dnia wejścia w życie budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, zarówno wśród stron stosunku pracy, jak i sądów. W praktyce ujawnia się wiele problematycznych kwestii, które nie wynikają z brzmienia tego artykułu. Co więcej, sama literalna ich interpretacja może prowadzić do wniosków sprzecznych z wnioskami formułowanymi przez orzecznictwo. Judykatura nie tylko dokonuje wykładni przepisów w tym zakresie, ale wyznacza granice stosowania art. 53 k.p., co rodzi kolejne pytania i budzi wątpliwości w praktyce obrotu prawnego.