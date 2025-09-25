Rzeczpospolita
Katarzyna Wójcik: Chorzy na pracę

Pracownik ma prawo do ochrony w czasie choroby. Choć nie jest to prawo nieograniczone, czasem trudno zwolnić wiecznie nieobecnego podwładnego.

Publikacja: 25.09.2025 06:00

Nie tak łatwo zwolnić pracownika ze względu na długotrwałą absencję chorobową

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Zatrudnianie osoby, która nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków z powodu choroby, jest sprzeczne z celem stosunku pracy. Częste i długotrwałe absencje dezorganizują firmę. Mogą też prowadzić do sytuacji, w której pracodawca, dbając o ciągłość pracy, jest zmuszony ponosić dodatkowe koszty związane z zastępstwami. W takich przypadkach nawet usprawiedliwione i niezawinione przez pracownika nieobecności mogą stać się przyczyną wypowiedzenia. Pracodawca powinien być jednak czujny. Nie tak łatwo zwolnić wiecznie nieobecnego pracownika. Nawet gdy pracodawca korzysta ze swych uprawnień w granicach prawa, powinien mieć na uwadze zasady współżycia społecznego. Może się bowiem okazać, że zwolnienie nadzwyczaj chorowitej pracownicy, która jest zatrudniona w firmie od lat, jest niezgodne z normami obyczajowo-moralnymi.

