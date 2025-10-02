Rzeczpospolita
Po zapisaniu do PPK można oszczędzać w programie bez względu na wiek

Jeżeli osoba zatrudniona ma już co najmniej 55 lat, umowa o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego zostaje zawarta wyłącznie na jej wniosek. Uczestnik PPK, który osiągnął ten wiek, nie musi jednak potwierdzać chęci dalszego gromadzenia środków w PPK.

Publikacja: 02.10.2025 05:00

Foto: Adobe Stock

Anna Puszkarska

Osoba zatrudniona, która ukończyła 18. rok życia, ale nie ma jeszcze 55 lat, nie musi podejmować żadnych działań, aby zostać „zapisana” do PPK (czyli, aby podmiot zatrudniający zawarł – w jej imieniu i na jej rzecz – umowę o prowadzenie PPK). Inaczej jest w przypadku osoby zatrudnionej, która osiągnęła 55. rok życia, ale nie ma jeszcze 70 lat. W takiej sytuacji, do „zapisania” do PPK potrzebny jest nie tylko określony okres zatrudnienia, ale także złożenie podmiotowi zatrudniającemu wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nie można „zapisać” do PPK osoby, która przekroczyła 70. rok życia. Natomiast osiągnięcie – w czasie uczestnictwa w PPK – określonego wieku (np. 55, 60 czy 70 lat) nie ma wpływu na prawo do gromadzenia nowych środków w PPK. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uczestnik PPK złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a następnie zmienił zdanie i chce złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK – w takim przypadku powinien zrobić to przed osiągnięciem 70. roku życia, gdyż złożony później wniosek nie będzie skuteczny. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.

