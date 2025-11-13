Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe z poszanowaniem praw pracowniczych?

Pozorny dialog z pracownikami, nieprecyzyjne kryteria doboru do zwolnienia czy chaos informacyjny – to tylko niektóre błędy popełniane podczas restrukturyzacji.

Publikacja: 13.11.2025 04:55

Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe z poszanowaniem praw pracowniczych?

Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe z poszanowaniem praw pracowniczych?

Foto: Adobe Stock

Natalia Ożóg, Maciej Cupryś

SPIS TREŚCI

  1. Zwolnienia grupowe. Pozorny dialog
  2. Zwolnienia grupowe. Nieprecyzyjne kryteria doboru do zwolnienia
  3. Zwolnienia grupowe. Chaos informacyjny
  4. Zwolnienia grupowe. Skutki restrukturyzacji i pustka kompetencyjna
  5. Zdaniem autorów

Zwolnienia grupowe stały się jednym z najtrudniejszych testów dojrzałości organizacyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W warunkach niestabilnej gospodarki, rosnących kosztów prowadzenia działalności i presji płacowej coraz więcej pracodawców staje przed koniecznością redukcji zatrudnienia. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od stycznia do września 2025 r. pracodawcy zgłosili zamiar objęcia zwolnieniami grupowymi ponad 89 tysięcy osób, z czego blisko 19 tysięcy już utraciło pracę. W skali roku daje to wynik zbliżony do okresu pandemicznego – momentu, który wydawał się już zamkniętym rozdziałem. Badania na rynku wskazują również, że aż 28 proc. zatrudnionych obawia się dziś utraty pracy w ramach restrukturyzacji, a co czwarty Polak ma już za sobą doświadczenie zwolnienia grupowego. To pokazuje, że temat nie jest marginalny – to rzeczywistość, z którą mierzy się coraz większa liczba współczesnych organizacji.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Zgłoszone w tym roku zwolnienia grupowe nie są jeszcze dowodem na załamanie rynku pracy, lecz raczej
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Czy czeka nas fala zwolnień?
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Zawieszenie uprawnień odbiera pracownikom świadczenia, ale chroni ich miejsca pracy
Kadry i Płace
Zawieszenie uprawnień odbiera pracownikom świadczenia, ale chroni ich miejsca pracy
Jak zgodnie z prawem planować i rozliczać pracę pod koniec roku?
Kadry i Płace
Jak zgodnie z prawem planować i rozliczać pracę pod koniec roku?
Sąd przywraca do pracy na poprzednim stanowisku
Kadry i Płace
Sąd przywraca do pracy na poprzednim stanowisku
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Kto od stycznia będzie mógł skorzystać z dłuższego urlopu?
Kadry i Płace
Kto od stycznia będzie mógł skorzystać z dłuższego urlopu?
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie