Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe z poszanowaniem praw pracowniczych?

Zwolnienia grupowe stały się jednym z najtrudniejszych testów dojrzałości organizacyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W warunkach niestabilnej gospodarki, rosnących kosztów prowadzenia działalności i presji płacowej coraz więcej pracodawców staje przed koniecznością redukcji zatrudnienia. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od stycznia do września 2025 r. pracodawcy zgłosili zamiar objęcia zwolnieniami grupowymi ponad 89 tysięcy osób, z czego blisko 19 tysięcy już utraciło pracę. W skali roku daje to wynik zbliżony do okresu pandemicznego – momentu, który wydawał się już zamkniętym rozdziałem. Badania na rynku wskazują również, że aż 28 proc. zatrudnionych obawia się dziś utraty pracy w ramach restrukturyzacji, a co czwarty Polak ma już za sobą doświadczenie zwolnienia grupowego. To pokazuje, że temat nie jest marginalny – to rzeczywistość, z którą mierzy się coraz większa liczba współczesnych organizacji.