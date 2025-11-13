Rzeczpospolita
To samo stanowisko, ale grupa zawodowa inna - ważne orzeczenie SN

Istota przynależności do tej samej grupy zawodowej sprowadza się do świadczenia rodzajowo podobnej pracy, lecz niekoniecznie na tym samym stanowisku.

Publikacja: 13.11.2025 05:10

Istota przynależności do tej samej grupy zawodowej sprowadza się do świadczenia rodzajowo podobnej pracy, lecz niekoniecznie na tym samym stanowisku.

Foto: Adobe Stock

Patryk Kozieł

Sąd Najwyższy przyjął, że określenie „grupa zawodowa” obejmuje nie tylko zespół pracowników wykonujących ściśle określony zawód, bądź pracowników spełniających w zakładzie pracy takie same funkcje (wykonujących takie same czynności), ale również pracowników o podobnych kwalifikacjach, realizujących zbliżone rodzajowo zadania. Zaliczenie pracowników do tej samej grupy zawodowej zależy także od charakteru zakładu pracy, rodzaju wykonywanych zadań i wymaganego przygotowania pracowników. Sąd Najwyższy, analizując to pojęcie, wskazał, że chodzi tu o taką grupę, która wykonuje zespół rodzajowo wewnętrznie spójnych czynności zawodowych, a nie tylko na konkretnym stanowisku pracy wyodrębnionym w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Istota przynależności do tej samej grupy zawodowej sprowadza się więc w praktyce do świadczenia rodzajowo podobnej pracy, lecz niekoniecznie na tym samym stanowisku.

