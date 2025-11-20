Kto od stycznia otrzyma wyższy dodatek za wysługę lat?

Do wysługi lat wliczone zostaną okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zleceń czy pracy za granicą. Pracownicy, którzy po doliczeniu tych okresów osiągną kolejne progi stażowe, otrzymają podwyższony dodatek.

Nowelizacja kodeksu pracy z 26 września 2025 r. stawia przed pracodawcami szereg nowych wyzwań związanych z rozszerzeniem katalogu okresów zaliczanych do stażu pracy. Zmiany te bezpośrednio wpływają na wysokość dodatków za wysługę lat, co oznacza realne konsekwencje budżetowe i organizacyjne dla firm. Pracodawcy muszą się przygotować na weryfikację dokumentów pracowniczych, przeliczenie stażu, wypłatę wyrównania oraz aktualizację systemów kadrowo-płacowych.