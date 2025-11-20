Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Kto od stycznia otrzyma wyższy dodatek za wysługę lat?

W 2026 r. więcej pracowników zyska prawo do wyższego dodatku stażowego. Będzie to możliwe dzięki zmianie zasad obliczania stażu pracy.

Publikacja: 20.11.2025 05:10

Kto od stycznia otrzyma wyższy dodatek za wysługę lat?

Kto od stycznia otrzyma wyższy dodatek za wysługę lat?

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Kanik

Do wysługi lat wliczone zostaną okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zleceń czy pracy za granicą. Pracownicy, którzy po doliczeniu tych okresów osiągną kolejne progi stażowe, otrzymają podwyższony dodatek.

Nowelizacja kodeksu pracy z 26 września 2025 r. stawia przed pracodawcami szereg nowych wyzwań związanych z rozszerzeniem katalogu okresów zaliczanych do stażu pracy. Zmiany te bezpośrednio wpływają na wysokość dodatków za wysługę lat, co oznacza realne konsekwencje budżetowe i organizacyjne dla firm. Pracodawcy muszą się przygotować na weryfikację dokumentów pracowniczych, przeliczenie stażu, wypłatę wyrównania oraz aktualizację systemów kadrowo-płacowych.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Polski nie jest językiem, w którym łatwo jest napisać neutralne pod względem płci ogłoszenie o pracę
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Tokarz lub tokarka, położna lub położny?
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Materiał Promocyjny
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Etat wspólnika kwestionowany przez ZUS
Kadry i Płace
Etat wspólnika kwestionowany przez ZUS
Sąd przywraca do pracy na poprzednim stanowisku
Kadry i Płace
Sąd przywraca do pracy na poprzednim stanowisku
Pracodawcy w ogłoszeniach rekrutacyjnych będą musieli podawać nazwy stanowisk neutralne pod względem
Kadry i Płace
Sekretarz czy sekretarka
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Otwarta przestrzeń biurowa może naruszać prawo
Kadry i Płace
Otwarta przestrzeń biurowa może naruszać prawo
Reklama
Reklama
e-Wydanie