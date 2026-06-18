Rzeczpospolita
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Za wykonaną pracę zawsze należy się zapłata

Wykonujący pracę zarobkową nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę. Dotyczy to także premii, dodatku za wysługę lat i odprawy.

Publikacja: 18.06.2026 04:40

Za wykonaną pracę zawsze należy się zapłata

Za wykonaną pracę zawsze należy się zapłata

Foto: Adobe Stock

Ryszard Sadlik

SPIS TREŚCI

  1. Zakres zakazu zrzeczenie prawa do wynagrodzenia
  2. Niezbywalność prawa do wynagrodzenia
  3. Zrzeczenie się wynagrodzenia zakazane także w ugodzie
  4. Nie tylko wynagrodzenia nie można się zrzec
  5. Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia a porozumienie na przyszłość

Niezbywalność prawa do wynagrodzenia za pracę stanowi jedno z podstawowych praw pracowniczych. Oznacza ono, że osoba wykonująca pracę zarobkową nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani też przenieść go na inną osobę. Zakaz ten jest bezwarunkowy i nie może zostać uchylony porozumieniem stron. Pozostaje w związku z obowiązującą bezwzględnie zasadą odpłatności pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy. Jego istotą jest wyeliminowanie dopuszczalności zatrudniania pracowników nieodpłatnie. Norma ta, zawarta w art. 84 k.p., dotyczy każdego pracownika bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (czyli niezależnie od tego, czy jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, czy spółdzielczej umowy o pracę). Zakaz obejmuje wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska pracy lub pełnionej funkcji. Ponadto dotyczy każdego świadczenia wzajemnego pracodawcy za pracę wykonaną na jego rzecz, niezależnie od normatywnej nazwy tego świadczenia (np. uposażenie).

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