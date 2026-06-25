Rzeczpospolita
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E-wnioski urlopowe coraz popularniejsze

Firmy przechodzą na e-dokumentację pracowniczą, ale tylko w wybranych obszarach. Najchętniej wdrażają elektroniczny obieg wniosków urlopowych i paski płacowe dostępne online.

Publikacja: 25.06.2026 04:50

E-wnioski urlopowe coraz popularniejsze

E-wnioski urlopowe coraz popularniejsze

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Siedem lat po wprowadzeniu możliwości korzystania z elektronicznej dokumentacji pracowniczej e-teczki nadal pozostają rozwiązaniem niszowym. Zgodnie z raportem Grant Thornton „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej” posiada je zaledwie 8,5 proc. ankietowanych. Z kolei ponad dwukrotnie więcej przedsiębiorców korzysta z cyfrowego obiegu wniosków urlopowych (22,1 proc.) oraz pasków płacowych (19,7 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się programy kadrowo-płacowe wysyłające automatyczne powiadomienia o końcu umów (12,7 proc.), a także wykorzystanie podpisu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów (11,3 proc.). Natomiast rozwiązaniem niewiele bardziej popularnym niż e-teczki okazał się obieg dokumentacji związanej z podróżami służbowymi. Korzystanie z niego zadeklarował niespełna co 10. ankietowany.

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