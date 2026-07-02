Rzeczpospolita
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Kiedy firma traci możliwość uzyskania odszkodowania od pracownika?

Pracodawca, który zwleka z dochodzeniem odszkodowania, ryzykuje przedawnienie swoich roszczeń. Termin zależy od tego, czy szkoda została wyrządzona przez pracownika umyślnie, czy nieumyślnie.

Publikacja: 02.07.2026 04:40

Kiedy firma traci możliwość uzyskania odszkodowania od pracownika?

Kiedy firma traci możliwość uzyskania odszkodowania od pracownika?

Foto: Adobe Stock

Ryszard Sadlik

Roszczenia pracodawcy w stosunku do pracowników, którzy wyrządzili mu szkodę przy wykonywaniu swoich obowiązków, ulegają przedawnieniu. Zgodnie z art. 291 § 2 k.p., przedawniają się one z upływem roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, jednak nie później niż z upływem trzech lat od jej wyrządzenia. Przy czym terminy te mają zastosowanie, gdy pracownik wyrządził szkodę firmie w sposób nieumyślny. Natomiast w razie gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę umyślnie, do przedawnienia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, które przewidują znacznie dłuższe terminy (art. 291 § 3 k.p.). Ma to istotne znaczenie praktyczne i może decydować o skuteczności roszczeń pracodawcy.

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