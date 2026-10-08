Procedura rezygnacji z pracy zdalnej zależy od tego, kiedy ją wprowadzono

Czy pracodawca może skutecznie zmienić obowiązujące zasady pracy zdalnej poprzez samo poinformowanie pracowników, że od przyszłego miesiąca będą zobowiązani do pracy w biurze przez trzy dni w tygodniu? Niekoniecznie. Skuteczny sposób przeprowadzenia powrotu pracowników do pracy stacjonarnej zależy przede wszystkim od tego, na jakiej podstawie dany pracownik wykonuje pracę zdalną i w którym momencie jego zatrudnienia została ona uzgodniona. W niektórych przypadkach wystarczające będzie zastosowanie szczególnej procedury przewidzianej w przepisach kodeksu pracy o pracy zdalnej. W innych konieczne może okazać się zawarcie porozumienia z pracownikiem, a w razie braku jego zgody – dokonanie wypowiedzenia zmieniającego.