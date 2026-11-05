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Pracodawca może walczyć z nadużywaniem zwolnień

Ucieczka na L4 nie zawsze uchroni pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Pracodawca nie powinien być bierny.

Publikacja: 05.11.2026 04:50

Ucieczka na L4 nie zawsze uchroni pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Ucieczka na L4 nie zawsze uchroni pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Foto: Adobe Stock

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Michał Bodziony, Natalia Stanek

Okres jesienno-zimowy oraz koniec roku to w kalendarzu biznesowym czas szczególnej kumulacji zdarzeń. Z jednej strony nasilają się procesy restrukturyzacyjne, weryfikacja budżetów i trudne decyzje personalne, z drugiej – dynamicznie rośnie liczba absencji chorobowych. W wielu przedsiębiorstwach te dwa zjawiska zbiegają się w sposób daleki od przypadkowego.

Często zdarzają się sytuacje, w których pracownik, spodziewając się zwolnienia lub otrzymując zaproszenie na rozmowę podsumowującą, niemal od razu idzie na zwolnienie lekarskie. Wielu menedżerów nadal uważa zaś, że gdy w systemie pojawi się e-ZLA, pracodawca nie może już nic zrobić i musi czekać na powrót pracownika do pracy.

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