Rzeczpospolita
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Były pracownik nie musi informować o każdym nowym zatrudnieniu

Pracodawca może zabezpieczyć się przed konkurencyjną działalnością pracownika, zawierając z nim umowę, ale nie może dowolnie ograniczać jego swobody zawodowej.

Publikacja: 12.11.2026 04:40

Pracodawca może zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.

Pracodawca może zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.

Foto: Adobe Stock

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Ryszard Sadlik

Wzrost presji rynkowej powoduje, że coraz ważniejsze dla firm staje się odpowiednie zabezpieczenie się przed działaniami konkurencyjnymi ze strony pracowników mających dostęp do istotnych i poufnych informacji. Możliwość ustanowienia takiego zabezpieczenia przewiduje art. 1012 kodeksu pracy, według którego pracodawca może z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie istotnych danych, których ujawnienie mogłoby narazić go na straty, zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Jednakże pracodawcy, decydując się na takie zabezpieczenie swoich interesów, muszą również pamiętać o obowiązku wypłacania byłym pracownikom odszkodowań, które mają rekompensować im ograniczenia wynikające z umów o zakazie konkurencji. W praktyce wątpliwości budzi ocena, czy wypłatę tego odszkodowania można uzależniać od dodatkowych obowiązków pracownika.

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