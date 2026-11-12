Wzrost presji rynkowej powoduje, że coraz ważniejsze dla firm staje się odpowiednie zabezpieczenie się przed działaniami konkurencyjnymi ze strony pracowników mających dostęp do istotnych i poufnych informacji. Możliwość ustanowienia takiego zabezpieczenia przewiduje art. 1012 kodeksu pracy, według którego pracodawca może z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie istotnych danych, których ujawnienie mogłoby narazić go na straty, zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Jednakże pracodawcy, decydując się na takie zabezpieczenie swoich interesów, muszą również pamiętać o obowiązku wypłacania byłym pracownikom odszkodowań, które mają rekompensować im ograniczenia wynikające z umów o zakazie konkurencji. W praktyce wątpliwości budzi ocena, czy wypłatę tego odszkodowania można uzależniać od dodatkowych obowiązków pracownika.