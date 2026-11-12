Podatnicy korzystający z tzw. dużych ulg PIT, tj. ulgi dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz dla pracujących seniorów, mogą znaleźć się w sytuacji, w której część ich przychodów jest zwolniona z podatku, a część podlega opodatkowaniu. Ulga wynosi maksymalnie 85 529 zł rocznie i przynosi spore korzyści podatkowe. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik musi taką ulgę rozliczyć. Ustawa wyłącza bowiem z odliczenia składki potrącone przez płatnika lub zapłacone przez podatnika na własne ubezpieczenie od przychodów zwolnionych. Nie odpowiada jednak na pytanie, jak przypisać składki do przychodów opodatkowanych (i móc je odliczyć), a jak do przychodów zwolnionych (i pominąć je przy odliczeniu od podstawy opodatkowania).