Rzeczpospolita
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Odliczenie składek przy dużych ulgach PIT rodzi wątpliwości

Podatnicy korzystający z ulg mogą mieć problem z ustaleniem, które składki ZUS podlegają odliczeniu. Przepisy nie wskazują jednoznacznie, jak je rozliczać, a przyjęta metoda może mieć wpływ na wysokość podatku.

Publikacja: 12.11.2026 04:30

Obecne przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jak przypisywać składki ZUS do przychodów zwolnio

Obecne przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jak przypisywać składki ZUS do przychodów zwolnionych i opodatkowanych

Foto: Adobe Stock

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Katarzyna Serwińska

Podatnicy korzystający z tzw. dużych ulg PIT, tj. ulgi dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz dla pracujących seniorów, mogą znaleźć się w sytuacji, w której część ich przychodów jest zwolniona z podatku, a część podlega opodatkowaniu. Ulga wynosi maksymalnie 85 529 zł rocznie i przynosi spore korzyści podatkowe. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik musi taką ulgę rozliczyć. Ustawa wyłącza bowiem z odliczenia składki potrącone przez płatnika lub zapłacone przez podatnika na własne ubezpieczenie od przychodów zwolnionych. Nie odpowiada jednak na pytanie, jak przypisać składki do przychodów opodatkowanych (i móc je odliczyć), a jak do przychodów zwolnionych (i pominąć je przy odliczeniu od podstawy opodatkowania).

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