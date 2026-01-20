Rzeczpospolita
KSeF jest potrzebny, ale nie wszyscy są gotowi. Panel Prawników „Rzeczpospolitej”

KSeF z pewnością przyda się fiskusowi do usprawnienia kontroli. Dla firm jest to bardzo duże wyzwanie organizacyjne i mogą mieć z nim problemy. Takie są wnioski z Panelu Prawników „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 20.01.2026 04:55

Foto: Adobe Stock

Marek Kobylański, Przemysław Wojtasik

Chyba raczej na pewno, jeszcze nie wiem, okaże się, zobaczymy 1 lutego – tak na pytanie o to, czy będą wystawiać faktury tylko w KSeF, odpowiadają sprzedawcy w sklepach i na stacjach paliw. To mniej więcej oddaje stan przygotowań polskiego biznesu do zbliżającej się dużymi krokami księgowej rewolucji. Z różnych badań wynika, że większość przedsiębiorców coś o KSeF słyszała, część się do niego szykuje, niektórzy są już prawie gotowi. Czy zdążą? Czy urzędnicy dobrze wszystko zorganizowali? Czy w ogóle jest potrzeba wprowadzania systemu, który diametralnie zmieni życie przedsiębiorców? A może należałoby go przesunąć? Nad tym zastanawiali się eksperci Panelu Prawników „Rzeczpospolitej”.

