KSeF – jak nabywca rozlicza korekty

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 1 lutego 2026 r. (etapowo: od lutego dla największych podmiotów, od kwietnia dla niemal wszystkich pozostałych) istotnie wpłynęło na zasady ustalania momentu otrzymania faktur, w tym faktur korygujących.

W przypadku krajowych transakcji B2B, które są objęte KSeF, moment otrzymania faktury ustrukturyzowanej – zarówno pierwotnej, jak i korygującej – jest jednoznacznie określony jako moment nadania jej numeru identyfikacyjnego KSeF (KSeF ID). Data ta jest uznawana za moment otrzymania dokumentu przez nabywcę, niezależnie od faktycznej daty pobrania dokumentu z systemu. W praktyce oznacza to również, że data wystawienia faktury może różnić się od daty jej otrzymania w rozumieniu przepisów VAT – decydujące znaczenie ma data nadania KSeF ID.