Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak wykrywać fałszerstwa w sprawozdaniach finansowych i zapobiegać im

Poznanie przyczyn fałszerstw pomaga opracować mechanizmy ich wykrywania i przeciwdziałania im. To właśnie analiza wcześniejszych przypadków i motywacji pozwala udoskonalać systemy audytowe i budować organizacje odporniejsze na nadużycia.

Publikacja: 01.09.2025 05:00

Jak wykrywać fałszerstwa w sprawozdaniach finansowych i zapobiegać im

Jak wykrywać fałszerstwa w sprawozdaniach finansowych i zapobiegać im

Foto: Adobe Stock

Mateusz Bolisęga

SPIS TREŚCI

  1. Rodzaje i przyczyny fałszerstw w sprawozdaniach finansowych
  2. Metody wykrywania fałszerstw w sprawozdaniach finansowych
  3. Systemy zapobiegania fałszerstwom w sprawozdaniach finansowych
  4. Ograniczanie fałszerstw w sprawozdaniach finansowych – przepisy i standardy rachunkowości
  5. Zdaniem autora

Sprawozdania finansowe stanowią podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw. Ich rzetelność buduje zaufanie interesariuszy, wspiera podejmowanie decyzji inwestycyjnych i chroni stabilność rynku. Fałszerstwa w raportach finansowych naruszają to zaufanie i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Manipulacje księgowe mogą obejmować m.in. zawyżanie przychodów, ukrywanie kosztów czy niewłaściwą klasyfikację aktywów. Przypadki takie jak Enron, WorldCom czy GetBack pokazują, jak poważne mogą być skutki systemowego fałszowania danych – od strat finansowych po utratę miejsc pracy i wiarygodności całego sektora.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Jak ująć działalność rolniczą w księgach rachunkowych
Księgowość
Jak ująć działalność rolniczą w księgach rachunkowych
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Jak ustalić koszty wytworzenia w działalności rolniczej
Księgowość
Jak ustalić koszty wytworzenia w działalności rolniczej
Jak wyceniać koszty wytworzenia produkcji roślinnej
Księgowość
Jak wyceniać koszty wytworzenia produkcji roślinnej
Prezydent podpisał ustawę. Obowiązek dla niektórych firm przesunięty o dwa lata
Księgowość
Prezydent podpisał ustawę. Obowiązek dla niektórych firm przesunięty o dwa lata
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama