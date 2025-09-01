Jak wykrywać fałszerstwa w sprawozdaniach finansowych i zapobiegać im

Sprawozdania finansowe stanowią podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw. Ich rzetelność buduje zaufanie interesariuszy, wspiera podejmowanie decyzji inwestycyjnych i chroni stabilność rynku. Fałszerstwa w raportach finansowych naruszają to zaufanie i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Manipulacje księgowe mogą obejmować m.in. zawyżanie przychodów, ukrywanie kosztów czy niewłaściwą klasyfikację aktywów. Przypadki takie jak Enron, WorldCom czy GetBack pokazują, jak poważne mogą być skutki systemowego fałszowania danych – od strat finansowych po utratę miejsc pracy i wiarygodności całego sektora.