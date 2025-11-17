Jak rozliczyć wsparcie finansowe działalności rolniczej

Zasady wyceny i ujmowania biologicznych aktywów trwałych i obrotowych, niebiologicznych produktów rolniczych oraz ustalania wyniku działalności rolniczej powinny być określone w przyjętej przez przedsiębiorstwo polityce rachunkowości. Okresowo, co najmniej na koniec roku obrotowego należy przeprowadzić inwentaryzację stanu zwierząt i roślin drogą spisu z natury, a jeżeli warunki na to nie pozwalają – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

Tematyka ta była omawiana w „Tygodniku Podatników” z 23 i 30 czerwca, z 28 lipca, z 11 i 18 sierpnia, z 8 i 15 września, z 13 października i z 10 listopada. W dzisiejszym numerze kontynuujemy wyjaśnianie tych zagadnień.