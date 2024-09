Michał Kwaśniewski: Fundacjom rodzinnym grozi agonia

Jak podkreślił Kwaśniewski fundacje rodzinne szturmem podbiły polski rynek. – Podbiły one serca polskich przedsiębiorców. Założonych do tej pory zostało prawie 2 tys. fundacji. Można więc mówić o sukcesie, tym bardziej, że szacowano, że w pierwszy roku zostanie założonych kilkaset fundacji – podkreśla Kwaśniewski.

MF ostatnio jednak doszło do wniosku, że fundacje rodzinne są wykorzystywane do agresywnej optymalizacji podatkowej i chce zmienić metody ich opodatkowania. Czy faktycznie tego typu zjawiska występują? – Efektywnie nie widzimy tego zjawiska. Jest to tak naprawdę margines. Oczywiście warto reagować na tego typu przypadki, ale dobierane do tego narzędzia powinny być proporcjonalne do skali problemu – mówi Kwaśniewski, który jednak zaznacza, że wciąż dokładnie nie wiadomo, jaki kształt przyjmą ewentualne zmiany podatkowe, chociaż te miały być przedstawione do końca wakacji. – Radykalne zmiany, które pojawiają się m.in. w przeciekach medialnych, zmienią znacząco całą ideę fundacji rodzinnych. Mogą one całkowicie stracić na znaczeniu i pewnie zatrzymamy się na tych 2 tys. fundacji – podkreśla ekspert.