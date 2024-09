Andrzej Kulik: Rosnące koszty budzą niepokój firm

Jak podkreślił Kulik to czy firmy czują się bezpiecznie zależy m.in. od ich wielkości samej firmy. – Średnie firmy czują się najpewniej. W tym gronie prawie 75 proc. przedsiębiorstw ocenia poziom bezpieczeństwa jako wysoki albo bardzo wysoki. Jeśli zaś chodzi o mikrofirmy, czyli te, które są dominującą grupą na rynku, mowa jest o 62 proc. wskazań. Niby jest to dużo, ale z drugiej strony jest też spora grupa, która tego bezpieczeństwa nie odczuwa – mówi Kulik. Jak dodaje źródła obaw są różne. – Koszty, które firmy ponoszą w ostatnim czasie wzrosły i to rzutuje na poczuciu bezpieczeństwa finansowego. Jest też nieprzewidywalność tego, co może się wydarzyć. Przede wszystkim firmy boją się jednak tego, że nastąpi spadek sprzedaży, nie będą miały oszczędności czy nadwyżek finansowych. Duży niepokój budzi też posiadanie jednego źródła przychodów. Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość tego, że dywersyfikacja przychodów jest istotna dla biznesu – wylicza ekspert.