Prądzyński: Ceny OC muszą wzrosnąć

Jak przyznał szef PIU ubiegły rok na rynku ubezpieczeniowym w Polsce to przede wszystkim temat powodzi. Zdaniem Prądzyńskiego branża ubezpieczeniowa zdała ten test. – Dla ubezpieczycieli 2024 r. był trudnym rokiem, ale trzeba podkreślić, że branża zdała egzamin. Mówiąc o powodzi, zareagowaliśmy natychmiast, ale pamiętajmy, że nie było to jedyne katastroficzne wydarzenie w ubiegłym roku. To jednak powódź była naprawdę poważnym sprawdzianem. Wszyscy ubezpieczyciele w tym czasie uruchomili specjalne procedury likwidacji szkód – wskazuje Prądzyński i dodaje. – Każdego tego typu zdarzenie też jest okazją do nauki dla branży. Jest to jednak też lekcja dla naszych klientów, którzy powinni bardziej się zastanowić nad luką ubezpieczeniową czy też inaczej mówiąc niedoubezpieczeniem. To jest główny problem, jeśli chodzi o ubezpieczenia w Polsce. Nie doszacowujemy naszego majątku. Jak przychodzi poważna szkoda pieniądze nie wystarczają na odbudowę domu czy pokrycie strat jeśli zadeklarowaliśmy zbyt niską kwotę ubezpieczenia – mówi Prądzyński. To będzie też wyzwaniem dla branży w 2025 r. – Tak naprawdę jednak problem ten staramy się adresować na bieżąco. Staramy się prowadzić działania edukacyjne, również poprzez agentów, po to, aby pokazać ludziom, jak istotne jest dobre oszacowanie swojego majątku. Nie chodzi bowiem o to, by płacić mniejsze składki, tylko mieć takie ubezpieczenie, które później pozwoli odtworzyć majątek – wskazuje szef PIU.