Zmiana formy opodatkowania. Na co muszą zwrócić uwagę przedsiębiorcy?

Jak przyznaje eksperta, przedsiębiorcy, którzy myślą o zmianie formy opodatkowania mają już na to coraz mniej czasu. – Dla przedsiębiorców, którzy planują zmianę formy opodatkowania ważną datą jest 20 lutego. Zgodnie bowiem z tym, co głosi ustawodawca, każdy przedsiębiorca, który uzyskał przychód w danym miesiącu, a najczęściej jest to styczeń, może zmienić formę opodatkowania do dnia 20 następnego miesiąca. Wszyscy więc ci, którzy osiągnęli przychody w styczniu mają czas do 20 lutego – wyjaśnia Piątkowska. Jak dodaje jest to graniczna data. Jeśli przedsiębiorca nie dokona zmiany, a chciałby to zrobić, na kolejną okazję będzie musiał czekać kolejny rok.