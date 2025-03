Deregulacja: dwa razy 100 dni. Biznes dostarczy pomysły, a rząd - ustawy

- Umowa między nami a premierem jest taka, że w ciągu 100 dni przygotujemy 300 pomysłów deregulacyjnych, które złożymy do strony rządowej – mówił Adam Malinowski, dyrektor krajowy Corporate Connections, który nadzoruje prace zespołu deregulacyjnego, powołanego przez Rafała Brzoskę po słynnej już konferencji premiera Donalda Tuska na warszawskiej giełdzie?

- Taka szansa jaką mamy jako Polska na deregulacje, na uwolnienie potencjału gospodarki, obliguje nas do tego, by te 300 tematów były szerokie – tłumaczy ekspert i wyjaśnia, że zespół nadal szuka tematów do zgłoszenia, które następnie rząd wybierze według własnej oceny.