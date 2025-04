Szukajmy wolnego handlu tam gdzie się da

- Najlepsze, co może zrobić Unia Europejska, w tym Polska wobec polityki celnej Stanów Zjednoczonych to postawić na te obszary wolnego handlu gdzie jest on jeszcze możliwy. USA w pewnym sensie wycofują się ze światowego obiegu gospodarczego, warto zapełnić tę lukę – mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, gość programu Marcina Piaseckiego.

– Na szczęście bezpośrednie oddziaływanie tych ceł na polską gospodarkę według modeli czołowych ośrodków analitycznych będzie niewielkie. Oczywiście gorzej może być jeżeli chodzi o kondycję gospodarczą innych krajów Unii, a my jesteśmy częścią tego organizmu, ale jednocześnie wierze w odporność i siłę naszej gospodarki – dodaje.