Wierzymy w przyszłość, bierzemy kredyty

- Myślę, że w tej chwili widzimy nieśmiałe sięgnięcie po kredyty, po długim okresie kiedy jako obywatele, jako konsumenci, raczej mieliśmy taki okres delewarowania – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, gość programu Marcina Piaseckiego. - Baliśmy się tego, co będzie w przyszłości, co będzie z naszymi dochodami.

W tej chwili patrzymy na to z nieco większą śmiałością i tych kredytów jest trochę więcej - głównie w tych dobrach, które do tej pory były sprzedawane w mniejszej ilości. Chodzi o dobra konsumpcyjne trwałego użytku czy większe zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. W sposób naturalny my liczymy na to, że sytuacja w zakresie oprocentowania będzie stopniowo się poprawiać i że sytuacja finansowa naszych gospodarstw domowych nie będzie się pogarszać - dodaje gość programu Marcina Piaseckiego.