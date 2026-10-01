Czy ciepło może stanieć w przewidywalnej przyszłości? – Nie sądzę. Ciepłownictwo musi wydać aż do 460 miliardów złotych na transformację energetyczną. System trzeba skonstruować w taki sposób, żebyśmy wydając te pieniądze i zapewniając dostawy ciepła nie wypadli z konkurencyjnego rynku – mówi Piotr Górnik, prezes Fortum Power & Heat Polska, gość programu Marcina Piaseckiego. – Moim zdaniem nakłady i nasz program odejścia od węgla, który realizuję, pozwoli nam w dłuższej perspektywie ograniczać wzrosty cen. One będą występowały na rynku, natomiast ci, którzy, moim zdaniem, jako pierwsi pójdą w kierunku ograniczenia emisyjności mogą proponować swoim klientom akceptowalne ceny – dodaje gość Marcina Piaseckiego